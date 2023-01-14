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Зиму и бобров назвали союзниками ВСУ в обороне северо-запада страны

Reuters: бобры, украинские болота и мягкая зима стали союзниками ВСУ при обороне северо-запада страны
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Thomas Hinsche
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Украинские болота, бобры и мягкая зима делают северо-западную границу Украины с Белоруссией непроходимым и сложным препятствием для прорыва войск, о чем заявил 13 января агентству Reuters представитель Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.

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По его словам, помощь в том, чтобы сделать местность непроходимой, пришла от маловероятного союзника — местной популяции бобров.

«Когда они строят плотины, обычно люди разрушают их, но в этом году они этого не сделали… так что теперь вода везде», — сказал он.

Необычно мягкую зиму в бригадах теробороны тоже называют фактором, который дал значительное тактическое преимущество.

Ранее, 12 января, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев передислоцировал часть войск на север, в сторону границы страны с Белоруссией. По словам дипломата, таким образом можно обезопасить линию соединения Украины с Западом.

Также в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией, начали возводить оборонительные укрепления. Как рассказал глава региона Виталий Коваль, люди готовятся к обороне.

При этом Пентагон заявил, что признаков угрозы Украине со стороны Белоруссии нет. США не видят фактов подготовки каких-либо наступательных операций.

В свою очередь, в тот же день комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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