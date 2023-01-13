Путин назвал важной моральную поддержку участников спецоперации на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин 13 января на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

Президент поблагодарил его за оказываемую поддержку участникам СВО, отметив, что чрезвычайно важной является не только материальная, но и моральная поддержка.

«Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», — отметил президент.

Ранее в этот же день стало известно, что Путин поручил создать центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников СВО. Ответственными за исполнение этой задачи назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должные лица регионов страны.

2 декабря российский лидер заявил, что пострадавшим в ходе проведения СВО бойцам должна оказываться всесторонняя поддержка. Он отметил, что «это настоящие мужчины, которые с честью выполняли свой долг».

В ноябре Путин назвал героями всех участников спецоперации. Кроме того, он отмечал, что поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, является святой обязанностью властей.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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