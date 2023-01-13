Премьер Молдавии указала на отставание страны от Украины и Грузии в евроинтеграции

Украина и Грузия существенно обогнали Молдавию в вопросе гармонизации законодательства, которая необходима для вступления в Евросоюз. Об этом 13 января заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в беседе с телеканалом Nord News.

«Мы находимся позади Украины и Грузии в вопросах гармонизации законодательства. Они начали этот процесс раньше, у них были правительства, которые сделали евроинтеграцию приоритетом. Мы вынуждены догонять, но уверена, что наши усилия позволят справиться», — приводит телеканал слова премьера.

Гаврилица отметила, что сейчас перед правительством стоит задача расставить приоритеты и определить переходные периоды для граждан и экономических агентов.

«На следующей неделе мы начнем анализ плана действий для каждого министерства отдельно», — заявила глава кабмина Молдавии.

Ранее, 31 декабря 2022 года, Европейский союз распорядился в 2023 году выделить Молдавии €250 млн на поддержку европейской политики. Так, Европейский инвестиционный банк выделит Молдавии еще €150–170 млн на энергетическую, транспортную и медицинскую инфраструктуру республики.

До этого, 10 ноября, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €250 млн финансовой помощи Молдавии на обеспечение энергетической безопасности и бюджетной поддержки.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.