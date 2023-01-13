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Байден 7 февраля выступит с посланием «о положении страны» в конгрессе США

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Фото: REUTERS/Evan Vucci/Pool
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Президент США Джо Байден выступит 7 февраля перед обеими палатами американского конгресса с ежегодным посланием «о положении страны». Об этом сообщила в пятницу, 13 января, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы получили любезное приглашение спикера палаты представителей Кевина Маккарти, и президент его принял. Он с нетерпением ждет возможности выступить с посланием «О положении страны» во вторник, 7 февраля», — сказала она, как передает «Газета.Ru».

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И как их действия отразятся на планах президента остаться на второй срок в 2024 году

Ранее в тот же день опрошенные «Известиями» эксперты спрогнозировали, что расследования, начатые республиканцами в отношении Байдена по делу об обнаружении у него секретных документов, грозят как минимум репутационными потерями, а как максимум — импичментом и уголовными делами.

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Константина Суховерхова, скандал, связанный с засекреченными файлами, превратился в своеобразный ответ на действия в отношении экс-президента Дональда Трампа, у которого в августе изъяли несколько коробок материалов с таким грифом.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом американского президента в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли. Байден признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

Тогда же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

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