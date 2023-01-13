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Глава офиса Зеленского заявил о начале поставок Западом тяжелого вооружения

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Фото: Getty Images/Alexander Koerner
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Поставки Западом тяжелого вооружения на Украину уже начались, заявил 13 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире французского телеканала BFMTV.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся», — сказал Ермак.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. В частности, речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

В тот же день эксперты журнала The National Interest заявили, что поставки бронетехники из трех стран НАТО — США, Германии и Франции — могут доставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительные проблемы с логистикой, обслуживанием и обучением солдат.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

До этого, 8 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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