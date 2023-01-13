Эксперт разъяснила особенности трудоустройства подростков

В Госдуму внесена инициатива, призванная упростить порядок трудоустройства подростков, закон могут принять уже в феврале. О порядке трудоустройства несовершеннолетних в России на сегодняшний момент рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в пятницу, 13 января.

По ее словам, в настоящее время в России рабочие отношения между подростком и работодателем регулируются трудовым договором.

«Исходя из возраста соискателя, могут быть особенности оформления такого документа. Трудовой договор с подростком до 16 лет заключается только с письменного согласия одного из родителей или органа опеки и попечительства», — отметила эксперт.

Она также отметила, что на данный момент в России достаточно популярна работа по гражданско-правовому договору (ГПД), однако его заключение с подростками с 14 до 17 лет также возможно только с письменного согласия одного из родителей или органов опеки.

Санина напомнила, что подростков разрешается брать на работу только в летний период.

Имеются ограничения и по продолжительности их рабочего дня.

Так, подростки 14–15 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю и 4 часов в день, такая же продолжительность рабочего дня доступна и детям от 12 до 14 лет в летний период. Для ребят 15–16 лет общее количество рабочего времени в неделю остается прежним, но можно трудиться до 5 часов в день.

Ранее в тот же день стало известно, что Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет.

В случае если инициатива, внесенная в Госдуму будет принята, работодателю при трудоустройстве 14-летних соискателей больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства, а также можно будет не заключать с таким работником трудовой договор.

По данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.