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Появились кадры с последствиями обстрела Новой Каховки на Рождество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал результаты обстрела Новой Каховки в Херсонской области, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время действия режима прекращения огня на Рождество.

«Здесь же, на херсонском направлении, а именно в Новой Каховке, можно увидеть последствия обстрела во время режима прекращения огня в Рождественский сочельник. Прямо во время службы в соборе украинская сторона начала обстрел города. Один дом уничтожен частично, второй — полностью. Здесь же сгорело две машины», — рассказал Тимашев, показывая разрушения.

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Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине был введен с 12:00 мск 6 января до 0:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимностью и дать возможность мирным жителям посетить службы в храмах в Рождество.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта.

Предложение России подверг критике и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что украинская сторона согласится на любые перемирия лишь после полного вывода войск РФ. Также инициативу отвергли в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию Киева и Запада на предложение России о прекращении огня на Рождество.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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