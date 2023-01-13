Диетолог дала советы по безболезненному похудению после праздников

Диетолог и основательница клиники «Доктор Зубарева» Наталья Зубарева рассказала, как безболезненно и без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы после новогодних праздников. Полезными советами она поделилась 13 января с «Газетой.ру».

По мнению специалиста, первый шаг на пути к похудению — это забота о своем эмоциональном состоянии. Не нужно винить себя за отклонение от курса здорового образа жизни и «наказывать» голодовками. Подобные действия не приносят положительного результата и чаще всего ведут к срывам и неприятию собственного тела.

Также Зубарева порекомендовала как можно скорее наладить режим сна. Лучше всего засыпать не позже 11 вечера и вставать в 6–7 утра. Помимо этого, она предложила провести ревизию в холодильнике и избавиться от калорийных соусов и полуфабрикатов, исключить из рациона жирное, жареное, копчения, фастфуд, маринады и сладкое.

«Если жить не можете без десертов, пусть вам их заменят те же фрукты или сухофрукты, только последние выбирайте не яркие, с блестящими боками, а, наоборот, сморщенные и неказистые. Это говорит о натуральности продукта и отсутствии вредной обработки для долгого хранения и товарного вида», — добавила диетолог.

Зубарева отметила, что не стоит прибегать к различным детоксам и избегать каких-либо групп продуктов. Лучше есть три раза в день, но отказаться от перекусов булочками и чаем и сократить суточное потребление калорий на 20%.

Кроме того, эксперт подчеркнула важность соблюдения водного баланса организма и поддержания умеренной физической активности.

Ранее, 11 января, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина сообщила, что для плавного похудения нужно урезать количество калорий на 250–500 в день и регулярно двигаться.