В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина

В Бердянске в Запорожской области взорвана машина главы администрации района Алексея Кичигина. Об этом 13 января сообщили власти региона в официальном Telegram-канале.

«13.01.2023 года в 19.30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича. По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества, на месте происшествия в данный момент работают правоохранительные органы.

В военно-гражданской администрации (ВГА) также заявили, что данная попытка покушения никаким образом не отразиться на деятельности ВГА района.

Ранее, 22 декабря 2022 года, глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при взрыве автомобиля. Сообщается, что взрыв произошел из-за заложенного в автомобиль взрывного устройства.

До этого, 12 декабря, был подорван автомобиль вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Как рассказал министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, чиновник получил ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».