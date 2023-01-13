Названы три варианта развития событий в экономике США

Существует несколько сценариев развития в экономике США. Старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов рассказал «Известиям» 13 января о трех возможных вариантах, которые прогнозирует аналитическая команда. Базовым, по его словам, является умеренная рецессия.

«Базовым сценарием является как раз «умеренная рецессия» (мягкая рецессия, о которой говорит глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева). Мы считаем, что с наибольшей вероятностью экономика столкнется с умеренной непродолжительной рецессией, так как уже в настоящее время экономическая активность по отдельным опережающим показателям сокращается с темпом, характерным для спада в экономике», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (Institute for Supply Management) в декабре упал с 56,5 до 49,6 пункта. Кроме того, аналогичный показатель для производственного сектора упал с 49 до 48,4 пункта. Эти показатели указывают на охлаждение экономики страны. В I квартале 2023-го ожидается околонулевая динамика ВВП, спрогнозировал Денисламов.

«Темпы роста реального потребления продолжат замедляться до околонулевой зоны, при этом фактором давления на них выступит ожидаемый нами рост уровня безработицы до 4,9% к III кварталу, а факторами поддержки окажутся избыточные сбережения, оставшиеся от периода пандемии, а также рост зарплат с темпами на уровне базовой инфляции», — рассказал эксперт.

По оценкам Freedom Finance Global, текущий объем избыточных накоплений домохозяйств составляет $1,35 трлн. Это может в некоторой степени поддержать спрос в 2024 году и уберечь экономику страны от глубокой коррекции. В то же время большой объем накоплений — проблема для Федеральной резервной системы (ФРС) США, в задачи которой входит охлаждение совокупного спроса для снижения инфляции.

Денисламов сообщил, что рост ставки ФРС отразится на экономике США с задержкой в несколько кварталов. Особенно пострадает строительный сектор. Как он уточнил, «снижение инвестиций в секторе уже ощутимо бьет по росту реального ВВП США». Пик негативного эффекта от роста ипотечных ставок ожидается в I полугодии 2023-го.

Аналитики также полагают, что всё еще возможен наиболее благоприятный сценарий — «мягкое приземление», в котором экономика избежит рецессии. Однако для такого развития событий потребуется комбинация из множества факторов, подчеркнул Денисламов.

«Рынок труда должен показать заметное охлаждение в плане снижения числа вакансий, но при этом работодатели должны проявить стойкость и воздержаться от массовых сокращений», — сказал он.

Кроме того, инфляционные ожидания потребителей на следующий год должны еще сильнее снизиться, чтобы это оказало влияние на требуемые повышения зарплат.

«В этом сценарии рост ВВП может составить 0,6% в 2023 году, что не будет являться выдающимся результатом, но самым главным достижением будет считаться падение базовой инфляции PCE (Personal Consumption Expenditures) ниже 3% к концу 2023 года при росте уровня безработицы менее чем на 1 п.п. за год», — добавил аналитик.

Третий сценарий — пессимистичный. Он подразумевает состояние экономики, близкое к стагфляции, рассказал эксперт.

При этом аналитик считает, что риск стагфляции выглядит более вероятным, чем риск глубокой рецессии, из-за наличия существенного объема накопленных сбережений, напряженного рынка труда, который характеризуется нехваткой рабочей силы в некоторых индустриях.

«Чтобы внести ясность: стагфляция — маловероятный сценарий, но его следует держать на радаре. Для погружения экономики в стагфляцию рост зарплат должен оказаться гораздо более устойчивым (заметно выше 4% год к году в IV квартале 2023 года). В свою очередь, это может быть связано с менее активными темпами увольнений, более устойчивым потребительским спросом, а также с сохранением повышенных инфляционных ожиданий», — заключил Денисламов.

Накануне директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.