Эрмитаж опроверг свое участие в создании платья для конкурса «Мисс Вселенная»
Государственный Эрмитаж не участвовал в создании костюма российской участницы на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа в пятницу, 13 января.
«Платье «Корона Российской империи» и коллекция, частью которого оно является, не создавались в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом там отметили, что при создании вышеупомянутого костюма «автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов».
Накануне россиянка Анна Линникова, обладающая титулом «Мисс Россия – 2022», вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».
В пресс-службе конкурса отметили, что Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, «созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем».