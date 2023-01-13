Умерла бывшая артистка Большого театра Наталья Садовская

На 95-м году жизни скончалась актриса, бывшая артистка балета, критик и режиссер концертных программ Наталья Садовская. Об этом 13 января сообщается на официальной странице Большого театра «ВКонтакте».

Причина смерти не называется. Похороны пройдут 15 января на Пятницком кладбище в 12 часов.

Наталья Садовская начала выступать в Большом театре в 1947 году. Она также приняла участие в турне театра в Великобритании в 1956 году. За вклад в развитие балета в стране Садовская получила звания заслуженного деятеля искусств России, Республики Саха и Республики Татарстан. В последние годы она преподавала в Московском государственном хореографическом училище им. Л.М. Лавровского.