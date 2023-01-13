Турпоток Санкт-Петербурга 2022 года превысил 8 млн человек

Санкт-Петербург в 2022 году посетило более 8 млн туристов. Большее количество гостей — из регионов России, путешественников из других стран — около 340 тыс., передает телеканал «Известия». Примерно две трети гостей Петербурга — молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. В бюджет Северной столицы доходы от туризма составили 366 млрд рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru