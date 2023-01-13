Вместе весело

Трудно говорить о конце эпохи, если вслед за Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии перейдет и Лионель Месси. Оба великие мастера и трудоголики. Хотя и разные по своим нравственным и человеческим качествам. Месси — с молодых лет семейный человек, у него супруга и дети. Криштиану был долгое время несемейным, да и сейчас руководству его нового клуба пришлось договариваться об особых условиях проживания на территории с возлюбленной, хотя они официально не муж и жена, что противоречит местным правилам.

Но уровень таланта и достижений у них сопоставим. Вряд ли на их решения влияет финансовый вопрос. Из СМИ мы знаем, что общий заработок Роналду с клубом «Аль-Наср» составляет €200 млн в год. А представители Месси в лице его отца требуют от «Аль-Хилаля» €300 млн в год. Но все же оба не относятся к разряду тех профессионалов, которые думают только о деньгах. Иначе бы не находились так долго на вершине мирового футбола. Тут дело не в зарплате, а в их отношении к спорту.

Эти два великих игрока взяли за основу достижения на футбольных полях. Только потом уже играл роль финансовый фактор. Не знаю, насколько сейчас им принципиально соревноваться в количестве денег. Все-таки оба уже столько заработали за свою карьеру, что 100 млн больше или 100 меньше — не имеет значения. Никто из них не станет богаче или беднее.

Поэтому переход Криштиану и возможный переход Месси имеет еще какое-то содержание. После того как они достигли всего, что только возможно можно в мировом футболе, им, быть может, интересна миссия развития этого вида спорта в отдельном регионе на карте планеты. В 1970-е годы Пеле и Франц Бекенбауэр уехали доигрывать в США, в клуб «Космос» (Нью-Йорк). Затем в Северную Америку последовали еще несколько великих игроков тех времен во главе с Йоханом Кройфом.

И помимо заработков на закате карьеры они поучаствовали в популяризации европейского футбола, именуемого в США соккером, на территории этой большой страны. Которая тогда не воспринимала его всерьез. Эффект возник не сразу, но во многом участие таких звезд помогло в заявке Америки на проведение чемпионата мира 1994 года. После которого популярность европейского футбола в США стала возрастать, и сейчас мы видим на чемпионатах мира очень боеспособную сборную под звездно-полосатым флагом, а ряд игроков делают довольно успешную карьеру в Европе.

Возможно, нечто подобное хочет провернуть и Саудовская Аравия. Их сборная достойно выступила на ЧМ в Катаре, а сами руководители страны увидели, насколько успешно их соседи провели турнир. И, несмотря на обилие критики со стороны западных государств, вопреки создаваемым извне проблемам, страна обрела немалые политические и экономические дивиденды. И теперь саудиты могут сами захотеть провести ЧМ в 2030 году или чуть позже.

Но сейчас не те времена, когда ФИФА возглавлял Йозеф Блаттер, который пытался через мундиаль продвигать футбол в новые регионы, рискуя даже организационными и политическими проблемами. Поэтому ЧМ-2010 достался ЮАР и впервые прошел в Африке, в 2018 году его провела Россия, а в 2022 году — Катар.

Сейчас фаворитами априори остаются западные страны, что мы увидели на примере получения ЧМ-2026 США совместно с Канадой и Мексикой. И Саудовская Аравия теперь вынуждена находить особенные козыри, в том числе в плане пиара, а лучшего продвижения страны в мировое футбольное пространство, чем Месси и Криштиану, не придумаешь. Особенно когда у тебя есть на эти проекты деньги. Они имеют огромное влияние на футбол и на тех, кто любит эту игру. То есть на болельщиков во всем мире. Действительно ли есть такой расчет и насколько он оправдается, покажет время.

Автор — экс-главный тренер олимпийской и национальной сборной СССР, национальных сборных СНГ и России, Южной Кореи, петербургского «Зенита», португальского «Маритиму», московского «Локомотива»

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