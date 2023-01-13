Школу № 100 в Нижнем Новгороде откроют после ремонта в феврале

В Нижнем Новгороде в феврале планируют открыть после капремонта школу № 100. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в городском департаменте строительства и капремонта.

По данным на 13 января, ремонтные работы в здании завершены. Продолжаются пуско-наладочные работы нового вентиляционного оборудования, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Сейчас идет процесс оформления приемной документации. В феврале дети должны вернуться в школу.

В марте 2022 года сообщалось, что в Нижегородской области до 2036 года планируют построить 55 школ для ликвидации второй смены. На тот момент вторая смена была организована в 186 школах региона.