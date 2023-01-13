Самосвал наехал на двух работников фермы в Омской области

В Исилькульском районе Омской области самосвал наехал на двух работников фермы. Мужчины госпитализированы, сообщает 13 января ИА «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем в четверг, 12 января, на территории фермы научно-производственного хозяйства «Боевое». Предварительно известно, что 35-летний водитель самосвала «ГАЗ-САЗ» вышел из машины и не поставил ее на ручной тормоз. При разгрузке кормов техника начала движение.

В результате под колеса машины попал сам водитель и 47-летний работник фермы. Водитель госпитализирован с переломами обоих предплечий и ушибом грудной клетки, второй мужчина — с переломами предплечий и лопатки, ушибом груди и тупой травмой живота.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

10 ноября в квартале Металлист в Златоусте (Челябинская область) грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. По словам водителя, у машины отказали тормоза.