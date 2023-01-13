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В ДНР заявили о применении ВСУ химических гранат

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Военнослужащие ВСУ в боях в Соледаре и Артемовске применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. Об этом военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил в пятницу, 13 января.

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«Применение украинской армией и наемниками химического оружия — факты состоявшиеся, они задокументированы... Они применялись и в Соледаре, и в Артемовске», — цитирует его ТАСС.

По его словам, боевики применяли как созданные еще в СССР, так и иностранные химические гранаты, передает RT.

Гагин заявил, что были зафиксированы случаи госпитализации бойцов ЧВК «Вагнер» с отеком легких и ожогами дыхательных путей.

По мнению специалиста, украинские боевики применили подобное оружие в Мариуполе, но тогда на это не обратили внимание. Сейчас же они сами открыто об этом рассказывают, добавил Гагин.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что ВСУ в ближайшее время будут наращивать использование химического оружия в зоне боевых действий, а также готовятся теракты в Донбассе.

2 декабря постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, то американские наемники помогают Украине готовить химические провокации.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН тогда же, 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он уточнил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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