Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 января в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, обстрел произошел в пятницу днем. В результате были повреждены кровля и фронтон, а также водонапорная башня и ограждение.

Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил мэр Горловки.

Накануне, 12 января, Приходько сообщил, что в результате обстрела ВФУ Горловки погиб один мирный житель. Он отметил, что за сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 10 обстрелов.

Двумя днями ранее, 9 января, центр Горловки также был обстрелян украинскими военными. Мэр уточнял, что снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. При обстреле никто не пострадал.

Последствия обстрела Горловки запечатлел корреспондент «Известий». На кадрах видны обрушения фасада жилого дома и выбитые из окон стекла.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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