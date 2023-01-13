The Ring признал россиянина Бивола лучшим боксером года

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол был признан боксером 2022 года по версии журнала The Ring. Об этом 13 января сообщает издание.

«Возможно, он не звезда популярной культуры, но Бивол теперь гигант в боксе. И с этим он стал бойцом года по версии журнала The Ring за 2022 год», — сообщает издание.

Известно, что Бивол стал вторым боксером из РФ, который получил данную награду. До этого, в 2014 году, этой награды удостаивался россиянин Сергей Ковалев.

Ранее, 17 декабря 2022 года, российский боксер Дмитрий Кудряшов, известный как Русская Кувалда, рассказал в беседе с «Известиями» о том, что полностью согласен с порталом ESPN, признавшим Бивола лучшим боксером года. Спортсмен добавил, что после победы над Альваресом о россиянине Биволе узнал весь мир и сейчас он будет только набирать популярность.

6 ноября Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Тогда российский спортсмен нанес мексиканцу первое поражение в карьере. Победу спортсмен назвал доказательством своей способности боксировать на мировом уровне. И при этом Бивол подчеркнул, что он способен на большее.