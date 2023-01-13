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Еще 24 семьи переселили из аварийного жилья в одном из районов Удмуртии

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В Глазовском районе Удмуртской Республики из аварийного жилфонда переселили еще 24 семьи. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил 12 января в своем Telegram-канале.

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья возвели в поселке Дом отдыха Чепца, недалеко от Глазова. Ключи от своих квартир получили 24 семьи, пишет ИА «Сусанин».

Кроме того, в конце декабря строители сдали трехэтажный дом на улице Гончарова в Сарапуле. Квартиры в нем получат более 270 человек из 28 домов, признанных аварийными.

Как уточняет Udm-info.ru, за последние четыре года по программе расселения аварийного жилфонда новые квартиры получили более 3,1 тыс. человек. В 2023-м из ветхих домов должны переехать еще 500 семей.

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