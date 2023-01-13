Путин назвал важной моральную поддержку участников спецоперации на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине должны чувствовать моральную поддержку со стороны государства и общества. Об этом заявил в пятницу, 13 января, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

«Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка — это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима», — сказал глава государства.

По его словам, участники спецоперации «должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках СВО».

Ранее, в ноябре 2022 года, Путин указывал на то, что поддержка военнослужащих — участников СВО — святая обязанность властей. Президент подчеркивал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

До этого, 25 октября, российский лидер говорил, что снаряжение для участников спецоперации должно быть в наличии, причем современное и удобное. Он призвал ориентироваться на реальные потребности военнослужащих.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.