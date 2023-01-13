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Пять дорог к сельхозпредприятиям построят в Омской области в 2023 году

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В Омской области в 2023 году планируется построить и реконструировать пять автодорог, ведущих к сельскохозяйственным предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

По данным ведомства, дороги построят к животноводческому комплексу в поселке Лесном Исилькульского района, к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК «Большевик» в деревне Спартак и помещениям этого же СПК в деревне Ивановка Москаленского района.

Также появится проезд к СПК «Литковский» в Тарском районе и будет реконструирована дорога село Солнцевка – деревня Петровка с устройством подъезда к ФАПу в деревне Водяное Исилькульского района, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Субсидии на строительство и реконструкцию предоставят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Муниципалитетам направят 468 млн рублей, из которых 426 млн — из федерального бюджета. Общая протяженность дорог составит 6,9 км.

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