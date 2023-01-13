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Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января

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Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 января, что российские военные установили полный контроль над Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, взятие города позволило отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (Бахмут), а также заблокировать и взять в котел оставшиеся в нем подразделения ВСУ. Он отметил, что победу удалось одержать благодаря постоянным ударам артиллерии, а также с помощью армейской и штурмовой авиации.

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Кроме того, Конашенков рассказал об успехах российских военных в регионе. Так, во время взятия Соледара средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников. Российская авиация также уничтожила три самолета и вертолет противника. Помимо этого над городом было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

13 января военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал, что освобождение Соледара дает Вооруженным силам РФ возможность флангового удара по Артемовску.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара, однако подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя и впереди еще много работы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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