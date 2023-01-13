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Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара

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Фото: youtube.com/CNN
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Американский канал CNN на своем сайте сообщил, что члены его съемочной группы стали свидетелями организованного отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом команда телеканала рассказала в пятницу, 13 января, ​​после того как Россия установила контроль над городом.

«Команда CNN, находящаяся примерно в 2,5 мили (около 4 км) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем ​​украинские силы переправляли войска», — сообщается на сайте телеканала.

Телеканал отметил, что это, по-видимому, было организованным отступлением из города, передает «Газета.Ru».

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Команда CNN также сообщила о продолжающемся минометном и ракетном обстреле в окрестностях Соледара, не указав, с какой стороны ведется обстрел.

Вечером 12 января Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами (ВС) РФ Соледара, «который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

На следующий день военный обозреватель «Известий» Антон Лавров назвал переломным моментом освобождение Соледара. Он отметил, что после освобождения города под угрозой оказалась вся оборонительная линия вооруженных формирований Украины между Артемовском (Бахмут) и Северском, которую те удерживали с лета, отступив из Северодонецка и Лисичанска.

По словам эксперта, при освобождении Соледара была использована новая тактика штурма небольшими пехотными подразделениями. Их эффективно поддержала артиллерия, авиация и ударные беспилотники, сумевшие оказать помощь в боях и фактически изолировать поле боя, не допустив переброса крупных украинских подкреплений. Также удалось победить в артдуэлях, отметил Лавров.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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