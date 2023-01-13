В ассоциации учителей физкультуры оценили планы по введению игры в лапту в школах

Введение новых модулей в основное общее образование позволяет школьникам познакомиться с разными видами спорта. Об этом 13 января «Известиям» заявила член координационного совета Национальной ассоциации учителей физической культуры, директор «Международной академии спорта Ирины Винер» Ольга Цыганкова.

Таким образом она отреагировала на новость Минпросвещения РФ о том, что разработан образовательный курс по игре в лапту для учащихся с 1-го по 11-й класс.

Цыганкова отметила, что в разработке модулей участвуют профильные федерации, что позволяет максимально корректно выстроить его наполнение.

«Но перед тем, как попробовать себя в спорте, необходимо дать детям общую физическую подготовку, улучшить их состояние здоровья, а это дает занятие гимнастикой и плаванием в начальной школе, что и делается, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, и создает необходимую основу для введения таких модулей», — подчеркнула она.

Заслуженный учитель России, учитель года Москвы 2004 года Дмитрий Бесполов, в свою очередь, заявил, что школьники в столице в лапту играют «очень давно, уже минимум лет 30».

«Но работающая сейчас модульная система позволяет каждой школе выбрать, что у детей будет в этом году, а что в следующем — это может быть лапта, гольф, регби, художественная гимнастика. Хотя, конечно, это зависит и от возможностей школы — для лапты, например, нужна большая площадка», — сказал он.

По словам Бесполова, основная задача физкультуры — поднять сидящего на скамейке ребенка, заинтересовать его, вовлечь в игру и занятия спортом.

«При этом и классика — волейбол, баскетбол — никуда не денется, есть и по ним модули, но можно выбрать и тэг-регби (бесконтактный вариант регби, где нет захватов) или гольф с ленточками, к которым привязан шарик, сейчас такой вариант очень востребован в школах», — сказал учитель.

Бесполов добавил, что главное, чтобы на уроках физкультуры учителя придерживались более комфортных для детей вариантов игры в лапту.

«Например, если это лапта, хорошо, если она будет ближе к народному, традиционному варианту, а не к спортивному, где жесткие правила по числу игроков и составу команд, строгие требования к площадкам», — заключил он.

Русская лапта — командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр.