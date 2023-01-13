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В ассоциации учителей физкультуры оценили планы по введению игры в лапту в школах

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Введение новых модулей в основное общее образование позволяет школьникам познакомиться с разными видами спорта. Об этом 13 января «Известиям» заявила член координационного совета Национальной ассоциации учителей физической культуры, директор «Международной академии спорта Ирины Винер» Ольга Цыганкова.

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Таким образом она отреагировала на новость Минпросвещения РФ о том, что разработан образовательный курс по игре в лапту для учащихся с 1-го по 11-й класс.

Цыганкова отметила, что в разработке модулей участвуют профильные федерации, что позволяет максимально корректно выстроить его наполнение.

«Но перед тем, как попробовать себя в спорте, необходимо дать детям общую физическую подготовку, улучшить их состояние здоровья, а это дает занятие гимнастикой и плаванием в начальной школе, что и делается, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, и создает необходимую основу для введения таких модулей», — подчеркнула она.

Заслуженный учитель России, учитель года Москвы 2004 года Дмитрий Бесполов, в свою очередь, заявил, что школьники в столице в лапту играют «очень давно, уже минимум лет 30».

«Но работающая сейчас модульная система позволяет каждой школе выбрать, что у детей будет в этом году, а что в следующем — это может быть лапта, гольф, регби, художественная гимнастика. Хотя, конечно, это зависит и от возможностей школы — для лапты, например, нужна большая площадка», — сказал он.

По словам Бесполова, основная задача физкультуры — поднять сидящего на скамейке ребенка, заинтересовать его, вовлечь в игру и занятия спортом.

«При этом и классика — волейбол, баскетбол — никуда не денется, есть и по ним модули, но можно выбрать и тэг-регби (бесконтактный вариант регби, где нет захватов) или гольф с ленточками, к которым привязан шарик, сейчас такой вариант очень востребован в школах», — сказал учитель.

Бесполов добавил, что главное, чтобы на уроках физкультуры учителя придерживались более комфортных для детей вариантов игры в лапту.

«Например, если это лапта, хорошо, если она будет ближе к народному, традиционному варианту, а не к спортивному, где жесткие правила по числу игроков и составу команд, строгие требования к площадкам», — заключил он.

Русская лапта — командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр.

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