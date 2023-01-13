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В ФРГ заявили о координации помощи Украине совместно с другими странами

Шольц: ФРГ помогает Украине в тесной координации с союзниками
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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ФРГ будет координировать с союзниками помощь Украине, не делая односторонних шагов, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 13 января.

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Шольц отметил, что западные страны продолжат оказывать украинской стороне поддержку в таком объеме, сколько будет нужно. «Мы делаем это в тесной координации с нашими союзниками и друзьями. Этот принцип мы сохраним», — подчеркнул канцлер Германии.

Также Шольц дополнил, что будет внимательно взвешивать каждый шаг. С его слов, именно такой подход «поддерживают большинство граждан ФРГ».

Ранее сообщалось, что ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

Поддержка Украины со стороны Германии в 2022 году составила более чем €12 млрд.

31 декабря Шольц в новогоднем обращении к населению заверил в дальнейшей поддержке Украины. По его словам, украинцы ведут бои и благодаря помощи Германии. Кроме того, он добавил, что ЕС и НАТО едины, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

Германия и другие европейские страны оказывают Украине поддержку на фоне специальной военной операции, которую 24 февраля начала РФ из-за участившихся обстрелов Донбасса со стороны военных украинской стороны.

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