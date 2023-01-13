Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Российские власти должны сделать всё необходимое для того, чтобы покинувшим страну гражданам, «не являющимся врагами государства», захотелось вернуться обратно. Об этом заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — подчеркнул Песков в разговоре с порталом Life.

Комментируя предложение о возможном лишении имущества покинувших Россию граждан, Песков заявил, что нужно четко квалифицировать, что именно в данном случае считается преступлением.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — выразил мнение официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию. Уехавшие за границу граждане РФ «живут безбедно благодаря России», находясь за границей, они сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары за счет российских граждан», добавил спикер Госдумы.

28 декабря Песков также прокомментировал заявление заместителя руководителя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что возвращение уехавших из РФ «предателей» возможно только после их амнистии. Пресс-секретарь отметил, что те, кто нарушает наши законы, должны нести ответственность.

До этого, 5 декабря, Песков сообщал, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

28 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.