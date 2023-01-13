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В США заявили о стремлении Белого дома к поражению Украины

National Review: в Белом доме не желают победы Киева
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Администрация президента США Джо Байдена не желает победы Украины, на 2023 год есть два основных сценария, в каждом из них Киев потерпит поражение. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review в статье от 13 января.

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«Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы», — написал Уэст.

По его словам, есть два основных сценария. В первом случае боевые действия могут приобрести окопный характер, а боеприпасы у Киева постепенно начнут истощаться. При этом, как считает Уэст, Вашингтон не станет поставлять Киеву вооружение большей дальности, из-за чего положение президента Украины Владимира Зеленского станет еще более тяжелым.

Говоря о втором возможном сценарии, экс-замминистра обороны США допустил возможное продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое всё равно не приведет к успеху. По его словам, это связано с тем, что Украина не имеет возможности наносить удары по военным объектам на большей части России. И Байден вряд ли предоставит Киеву такое оружие, считает Уэст.

«В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <...> заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией», — заключил он.

1 января подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет сценария, по которому она могла бы одержать военную победу над Россией. При этом он отметил, что США недопустимо вовлекаться в конфликт в качестве непосредственного участника независимо от того, как будет развиваться ситуация.

В случае участия в конфликте с Россией Вооруженные силы США будут ослаблены, а экономика окажется под угрозой, предупредил эксперт.

30 декабря обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс. По его словам, такие стремления только приведут к эскалации конфликта.

10 декабря американский аналитик Брайан Кларк заявил, что США не нужна победа Украины в конфликте с Россией, так как такой поворот событий может привести к ядерной войне, а Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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