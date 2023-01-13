Реклама
Прямой эфир

Sony продемонстрировала плееры Walkman на базе Android

0
Фото: sony-asia.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Sony 13 января продемонстрировала новые модели фирменных плееров Walkman NW-ZX700 и NW-A300 на базе операционной системы (ОС) Android.

В авангарде технологий: главные изобретения российских ученых в 2022 году
Нейроимпланты, самовосстанавливающийся дисплей и поезд на магнитной подушке

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, новые представленные аудиоплееры — попытка сыграть на ностальгии, используя широко известный в 2010-х бренд.

«Сейчас у большинства любителей музыки используется один девайс — это смартфон, который отлично справляется с воспроизведением музыки даже в высоком разрешении — так, например, стриминговый сервис Apple Music работает в формате ALAC, его качества хватает за глаза подавляющему числу людей», — пояснил он.

По словам Черноусова, новые аудиоплееры имеют низкие шансы заработать популярность среди широких масс людей и в первую очередь из-за своей высокой цены.

«Несмотря на их продвинутые технические характеристики, они вряд ли будут популярными из-за высокой цены — $800 это очень много за музыкальный плеер. Его купят только поклонники бренда Walkman и аудиофилы, а таких людей сейчас уже мало», — резюмировал обозреватель.

Известно, что флагманская модель Walkman NW-ZX700 будет оснащена цифровым усилителем S-Master HX и 64 Гб встроенной памяти. Кроме того, аудиоплеер сможет работать до 22 часов без подзарядки. Более бюджетная модель Walkman NW-A300 будет продаваться с 32 или 64 Гб встроенной памяти.

Ранее, 5 января, компании Sony и Honda представили совместный автомобильный бренд Afeela. Представленный прототип электрокара Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. В самом автомобиле будет использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, выпустившей автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023