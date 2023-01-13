Sony продемонстрировала плееры Walkman на базе Android

Корпорация Sony 13 января продемонстрировала новые модели фирменных плееров Walkman NW-ZX700 и NW-A300 на базе операционной системы (ОС) Android.

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, новые представленные аудиоплееры — попытка сыграть на ностальгии, используя широко известный в 2010-х бренд.

«Сейчас у большинства любителей музыки используется один девайс — это смартфон, который отлично справляется с воспроизведением музыки даже в высоком разрешении — так, например, стриминговый сервис Apple Music работает в формате ALAC, его качества хватает за глаза подавляющему числу людей», — пояснил он.

По словам Черноусова, новые аудиоплееры имеют низкие шансы заработать популярность среди широких масс людей и в первую очередь из-за своей высокой цены.

«Несмотря на их продвинутые технические характеристики, они вряд ли будут популярными из-за высокой цены — $800 это очень много за музыкальный плеер. Его купят только поклонники бренда Walkman и аудиофилы, а таких людей сейчас уже мало», — резюмировал обозреватель.

Известно, что флагманская модель Walkman NW-ZX700 будет оснащена цифровым усилителем S-Master HX и 64 Гб встроенной памяти. Кроме того, аудиоплеер сможет работать до 22 часов без подзарядки. Более бюджетная модель Walkman NW-A300 будет продаваться с 32 или 64 Гб встроенной памяти.

Ранее, 5 января, компании Sony и Honda представили совместный автомобильный бренд Afeela. Представленный прототип электрокара Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. В самом автомобиле будет использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, выпустившей автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.