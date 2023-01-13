В Киеве раскритиковали предложение Макрона о гарантиях для России

Власти Украины выступают против предложения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить гарантии России в рамках будущей архитектуры безопасности Европы. Об этом заявил в пятницу, 13 января, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с французской газетой Le Monde.

Ермак отметил, что узнал о предложении французского лидера из украинских СМИ, а также подчеркнул, что ему неизвестно, в каком контексте было сделано это заявление.

«Если вы спросите меня, нужны ли гарантии безопасности для России, я отвечу, что против этого», — сказал глава офиса президента Украины.

Он добавил, что выступает за дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.

«То, что военные действия продолжаются, означает, что этих санкций недостаточно», — заявил Ермак, добавив, что, по его мнению, необходимо провести по этому вопросу международную конференцию.

В конце декабря также в интервью газете Le Monde президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при выстраивании безопасности в Европе гарантии необходимо предоставлять и российской стороне. По его словам, он часто выслушивает упреки некоторых политиков о недопустимости такого отношения к России, но он сам считает, что в конечном счете «всех придется посадить за стол переговоров».

Ранее, 3 декабря, в интервью телеканалу TF1 французский лидер также заявлял, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос о том, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Россия не видит сдвигов в позиции Евросоюза (ЕС) по предоставлению РФ гарантий безопасности, несмотря на то что Москва еще до начала спецоперации просила Запад о предоставлении гарантий безопасности.

После этого, 12 декабря, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой. По его словам, не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.