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Половину требуемых участков выкупили в Ростове под реконструкцию Вавилова

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Власти Ростова-на-Дону выкупили половину земельных участков, необходимых для реконструкции улицы Вавилова. Об этом глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал 12 января на встрече с журналистами.

По его словам, на выкуп земли город потратил 700 млн рублей. Работа с собственниками по выплате компенсаций началась еще в начале 2022 года.

Как уточняет RostovGazeta, всего необходимо выкупить 134 земельных участка. В начале января 2023-го власти приняли решение перенести начало строительных работ на III квартал, чтобы уладить с собственниками земли все юридические вопросы.

Проект реконструкции улицы Вавилова предусматривает расширение дороги на участке между Особенной и Сосновой, строительство развязки на пересечении Особенной с Вавилова и проспектом Королева. Завершить работы планируется в конце 2025 года.

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