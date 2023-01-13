Половину требуемых участков выкупили в Ростове под реконструкцию Вавилова

Власти Ростова-на-Дону выкупили половину земельных участков, необходимых для реконструкции улицы Вавилова. Об этом глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал 12 января на встрече с журналистами.

По его словам, на выкуп земли город потратил 700 млн рублей. Работа с собственниками по выплате компенсаций началась еще в начале 2022 года.

Как уточняет RostovGazeta, всего необходимо выкупить 134 земельных участка. В начале января 2023-го власти приняли решение перенести начало строительных работ на III квартал, чтобы уладить с собственниками земли все юридические вопросы.

Проект реконструкции улицы Вавилова предусматривает расширение дороги на участке между Особенной и Сосновой, строительство развязки на пересечении Особенной с Вавилова и проспектом Королева. Завершить работы планируется в конце 2025 года.