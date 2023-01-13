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ПСБ выпустил социальную карту «Для своих» в новых российских регионах

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ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщает пресс-служба банка, с помощью карты можно совершать покупки, делать переводы, оплачивать услуги ЖКХ и сотовых операторов, а также без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории России. Кроме того, она является «инструментом социальной защиты», поскольку «обеспечивает бесперебойную выплату пенсий, социальных выплат и пособий», подчеркнули в ПСБ.

Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно. Получить ее можно в любом отделении ПСБ в новых российских регионах.

ПСБ — один из первых банков, который начал работать на этих территориях. В настоящее время там развернуто свыше 200 отделений для обслуживания населения и бизнеса. В банке рассказали, что спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для местных жителей постепенно расширяется, «обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов».

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