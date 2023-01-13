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Улицы в Первомайском на Украине подпали под закон о декоммунизации

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Фото: commons.wikimedia.org/Blitz1980
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В городе Первомайский Харьковской области Украины утвержден список новых названий улиц, ранее носивших наименования, связанные с Россией и СССР. Об этом сообщил в пятницу, 13 января, глава города Николай Бакшеев в своем Telegram-канале.

«После проведенного общественного опроса депутаты на онлайн-заседании утвердили список с новыми названиями проспекта, улиц, переулков и въезда по населенным пунктам общины, попавших под закон о декоммунизации», — написал он, добавив, что в будущем переименуют и сам город.

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Он также заявил, что после окончания конфликта с РФ в Первомайском «будет установлен памятный знак защитникам города».

Ранее, 4 января, в Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов. Согласно данному документу, украинские власти получат возможность в оперативном порядке переименовывать улицы с русскими названиями, а также сносить памятники каким-либо российским деятелям.

До этого, 26 декабря, заммэра Изюма Владимир Мацокин сообщил, что в городе переименуют ряд улиц. Таким образом улица Панфилова (советский генерал времен Великой Отечественной войны) будет переименована в улицу Голды Меир (израильский политик), улица Путийная — в улицу Романа Шухевича (главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» (УПА) — организация запрещена в России).

За день до этого в Кременчуге Полтавской области улицу Молодогвардейцев переименовали в честь лидера УПА Романа Шухевича. В сообщении властей Шухевич назван «известным украинским общественным деятелем».

В том же месяце в Одессе в рамках политики декоммунизации и дерусификации демонтировали памятник российской императрице, основательнице города Екатерине II. Помимо российской императрицы, в скульптурную композицию входили и другие основатели города: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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