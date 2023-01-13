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Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 13 января.

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«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал Турчак, комментируя вопрос отсрочки от мобилизации.

Ранее, 9 января, представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о продолжении мобилизации в России. Он отметил, что не стоит придавать значения публикациям в Telegram-каналах, которые утверждают обратное, и доверять только информации от Минобороны РФ.

21 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что имеющегося резерва мобилизованных достаточно для ведения специальной военной операции (СВО). По его словам, в ряды Вооруженных сил РФ были призваны 300 тыс. человек.

Днем ранее Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников СВО. Руководителем группы был назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыву подлежали граждане из запаса, в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 28 октября мобилизационные мероприятия завершились. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса началась 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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