Каждому по труду

На днях в Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ». Рынок труда — один из самых мобильных и активно реагирующих на изменение экономической ситуации. Именно поэтому федеральный закон, принятый еще в апреле 1991 года, более 60 раз дополнялся законодательными актами и трижды — постановлениями Конституционного суда РФ. За время его действия, по сути, изменился экономический уклад страны, возникли различные формы трудовой организации граждан. Поэтому новый закон, учитывающий эти реалии, действительно необходим.

Обратим внимание на некоторые положения законопроекта.

Одна из его новаций — создание реестра работодателей, нелегально трудоустраивающих сотрудников. Проблема теневой занятости действительно существует и актуализируется в период экономических кризисов. По подсчету Минфина, объем серого фонда оплаты труда в России оценивается в 10 трлн рублей. По сути, мы говорим о недоплаченных налогах и отчислениях во внебюджетные фонды. То есть это нарушение выявляется налоговой службой, и за него уже установлено наказание. Остается вопрос: какова роль реестра недобросовестных работодателей? На какой срок вносится туда компания и каков механизм исключения из реестра? Напрашивается аналогия с реестром недобросовестных поставщиков. Но там включение в реестр несет в себе конкретное наказание — невозможность участия компании в выполнении государственного заказа. Какова тогда роль реестра недобросовестных работодателей, ведь они уже понесли наказание от налоговых служб?

Важное новшество — формирование службами занятости индивидуального плана поиска работы. Его мероприятия станут обязательными для соискателя. Тут, на мой взгляд, тонкое место не в идее, а в ее реализации. Насколько исполним будет план, разработанный службой занятости в депрессивном регионе, где реально отсутствует работа для специалистов определенной квалификации? А ведь несоблюдение мероприятий этого плана влечет за собой, по мнению авторов законопроекта, лишение пособия по безработице.

При этом Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг. Тут важен баланс интересов, чтобы не получилось, что реальную помощь при трудоустройстве можно получить только в качестве дополнительной услуги.

Кроме того, законопроект предлагает ввести регулирование так называемого заемного труда, или лизинга персонала. Для этого будут пересмотрены требования к организациям, оказывающим подобные услуги. Следует отметить, что лизинг персонала, или заемный труд, — распространенная и экономически востребованная форма отношений, не требующая дополнительного регулирования. Любые директивные решения без знания того, как устроен этот рынок, могут создать излишние административные барьеры.

Наконец, новшество, которое коснется собственно людей, не имеющих работы, — это порядок начисления пособий по безработице. Законопроект дает право индивидуальным предпринимателям и самозанятым быть зарегистрированными в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен. Думаю, больше всего споров будет о расчетах пособия в ситуациях, когда гражданин совмещал работу по найму и одновременно был самозанятым или индивидуальным предпринимателем. Если помнить, что в стране почти 4 млн ИП и свыше 6 млн самозанятых, то становится понятно, что к этому вопросу следует подойти крайне аккуратно, чтобы не подталкивать экономически активное население к уходу в тень.

Кроме того, предполагается, что для регулирования рынка самозанятых будет принят отдельный закон. Что в целом правильно, поскольку это новое явление в нашей экономике и на рынке труда и следует, разрабатывая такой закон, опираться на сложившуюся практику.

В целом же законопроект, регулирующий рынок труда, — это важнейший документ, который требует как экспертного анализа, так и серьезного общественного обсуждения.

Автор — председатель Комитета московского отделения «Опоры России» по рынку труда и занятости

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