Умер театральный режиссер Алексей Литвин

Театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин умер в Москве на 61-м году жизни. Об этом актриса Елена Бирюкова сообщила в пятницу, 13 января.

«Да, умер. Он очень долго болел — в течение 10 лет», — сказала она ТАСС.

Литвин родился в 1962 году. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Леонида Хейфеца) в 1993 году, передает RT.

Являлся автором более 20 пьес и сценических версий. Ставил спектакли в Театре на Малой Бронной, Театре им. К.С. Станиславского, Театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. А.С. Пушкина, Театре им. Моссовета и других театрах страны, пишет «Москва 24».