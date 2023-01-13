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Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
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Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января

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Российские военные установили полный контроль над городом Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 13 января, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, взять город удалось благодаря постоянным ударам артиллерии, а также с помощью армейской и штурмовой авиации.

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«Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов», — уточнил Конашенков, добавив, что российские средства радиоэлектронной борьбы в ходе взятия Соледара сорвали применение украинских беспилотников.

Военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Соледара дает российским военным возможность флангового удара по Артемовску (украинское название — Бахмут).

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм российских солдат при взятии Соледара, однако подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя и впереди еще много работы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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