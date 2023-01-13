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В астраханском кремле старый Новый год будут праздновать три дня

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В астраханском кремле в течение трех дней будут праздновать старый Новый год. Об этом пишет «Астрахань-24».

13, 14 и 15 января у кремлевской елки в программе «Здравствуй, старый Новый год» выступят лучшие творческие коллективы региона. Так, в мероприятии примут участие солисты Астраханской филармонии, театры оперы и балета, Астраханский государственный ансамбль песни и танца, центр хореографии «Лотос» и другие артисты.

Начало концертов в 20:00.

Ранее, 2 января, сообщалось, что мужчина в костюме Деда Мороза избил прохожего в Москве за то, что тот отказался рассказывать ему стишок. Инцидент произошел днем 1 января на улице Рождественка. Дед Мороз попросил прохожего прочитать стихотворение, а когда тот отказался, мужчина избил его посохом и черенком от лопаты, а затем выбросил его телефон в сугроб.

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