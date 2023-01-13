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Аналитик сделал прогноз на нефтяные котировки на предстоящей неделе

Аналитик Чернов допустил слабый рост нефтяных котировок на предстоящей неделе
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Нефтяные котировки с высокой долей вероятности на следующей торговой неделе продолжат слабый рост в ожидании увеличения спроса со стороны Китая на фоне снятия антиковидных ограничений. Такое мнение аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов высказал в пятницу, 13 января.

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При этом эксперт отметил, что на рынке остается некоторая неопределенность.

«Отмена ограничений [в Китае] происходит на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19, что снижает ожидания увеличения спроса в I квартале 2023 года, поэтому рост мировых цен на нефть происходит не так стремительно. Однако цены всё равно растут, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США, которые за прошедшую неделю увеличились в разы, превзойдя прогнозы аналитиков», — сказал Чернов в беседе с RT.

По его словам, росту стоимости нефти также способствует снижение количества активных нефтегазовых буровых установок в США.

Аналитик напомнил, что на предстоящей неделе изменения количества буровых установок и запасов сырой нефти в Соединенных Штатах не будут публиковаться. Он добавил, что не ожидается никакой важной макростатистики, способной повлиять на стоимость американской валюты.

«Поэтому мы прогнозируем слабую волатильность нефтяных котировок и торги эталонной смесью марки Brent в диапазоне $82,75–87,00 за баррель с наибольшей вероятностью к росту в районе месячных максимумов на отметке $87 за баррель и последующим небольшим коррекционным снижением (отскоком) котировок от данной области», — заключил он.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg написало, что российские нефть и нефтепродукты после введения Западом ограничений на поставки этих ресурсов заменят на топливо из Китая.

Новым источником поставок в Евросоюз и Великобританию станут страны Ближнего Востока, кроме того, экспорт увеличивают США, но самым важным потенциальным поставщиком топлива может оказаться Китай, передает НСН.

Накануне цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $84 за баррель впервые с 3 января.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале текущего года выросла на 2,02%, до $78,97 за баррель.

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