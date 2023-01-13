Дело возбудили в отношении директора салона красоты в Ишимбае

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении директора салона красоты, расположенного в Ишимбае. На нее поступило несколько жалоб от клиенток на оказание услуг ненадлежащего качества, сообщает СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что подозреваемая провела четырем девушкам лазерную шлифовку лица с использованием оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей. После проведения процедур у клиенток развилось кожное заболевание.

Как уточняет «МедиаКорСеть», пострадавшие девушки пришли на процедуру в качестве моделей. Со слов самих клиенток, после шлифовки их лица покрылись кровавыми рубцами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В салоне и по месту жительства его владелицы проведены обыски, изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для следствия. Ведется допрос подозреваемой и потерпевших. Планируется проведение экспертных исследований.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Весной прошлого года суд в Тюмени вынес приговор косметологу, которую обвиняли в смерти пациентки после проведения ей липосакции подбородка. Медицинское образование и лицензия на ведение деятельности у женщины отсутствовали.