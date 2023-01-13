Анна Линникова вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Анна Линникова готовится к финалу конкурса красоты «Мисс Вселенная». Итоговый показ состоится 14 января, в ТОП вошли 16 девушек. Международное событие проходит в Новом Орлеане, передает телеканал «Известия». В полуфинале Анна представила наряд под названием «Корона Российской империи». Образ создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Платье выполнено из темно-красного шелкового бархата. Наряд украшен жемчугом и полудрагоценными камнями. 22-летняя Анна Линникова родом из Оренбурга. В июле модель завоевала титул «Мисс Россия–2022».

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