Эстония отправит часть украинских беженцев в Финляндию

Эстония исчерпала возможности приема украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии, заявил 13 января глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

«Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, <...> она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите», — сообщил министр журналистам.

Он отметил, что это возможность для украинцев, а не давление на них и тем более не требование.

По словам Ляэнеметса, за помощью к Финляндии обратились, чтобы из-за падения качества оказываемой поддержки не пострадали бы как беженцы, так и местные жители.

По данным МВД, в настоящее время около 66 тыс. беженцев с Украины сообщили о своем намерении остаться в Эстонии.

В декабре премьер-министр Эстонии Кая Каллас, говоря о беженцах с Украины, заявила, что эстонцы «до настоящего времени были великодушными», но «у всего есть границы». Она пояснила, что в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» заявила, что растущее неприятие украинских беженцев со стороны европейцев приведет к социальному взрыву.