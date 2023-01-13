В США указали на несостоятельность западных танков на Украине из-за их характеристик

Эксперты в США сообщили о несостоятельности немецких и британских танков Leopard 2 и Challenger 2, которые не окажут никакой помощи Киеву на поле боя, хотя и будут предоставлены странами Запада. Как отмечает 12 января портал Military Watch, причина заключается в сложном техническом обслуживании машин и их неэффективности в бою.

«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах», — говорится в материале.

Кроме того, авторы указали, что из-за отсутствия на танках автоматов заряжания машинам необходим состав экипажей на треть больше, чем на танках советской разработки.

Также в США указали, что репутация у данных машин «неисправимо запятнана», поскольку даже турецкие генералы ранее охарактеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украине от западных союзников нужны тысячи танков, и Киев хотел бы получить такую технику. В частности, страна нуждается в британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard, сообщил он. Посол отметил, что военная техника советских времен, которая имеется у Киева, устарела.

До этого, 11 января, издание Politico со ссылкой на анонимных немецких чиновников сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США. Между тем правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2. Вашингтон, в свою очередь, говорилось в материале, не спешит поставлять Киеву свои танки Abrams.

В тот же день польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. В свою очередь, немецкая газета Die Welt сообщила, что предложение Польши поставить Украине их танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для канцлера Шольца.

Ранее, 8 января, министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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