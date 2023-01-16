Структура и перестройка

Российская экономика в 2022 году после начала СВО смогла серьезно удивить очень многих аналитиков, экономистов и комментаторов. Вместо ожидавшегося обвального снижения ВВП получил спад слабее, чем в пандемийном 2020-м. Инфляция, курс национальной валюты, монетарные условия — динамика всех основных макропоказателей оказалась намного лучше самых оптимистичных прогнозов.

В 2023 году, несмотря на негативные консенсус-прогнозы, российская экономика имеет высокие шансы на то, чтобы показать положительный рост ВВП. Такой сценарий не гарантирован на 100%, в первую очередь из-за высокой вероятности сокращения экспорта в связи с различными ограничениями, что напрямую скажется на ВВП. С другой стороны, положительно будут влиять оживление промышленности, в том числе благодаря увеличению оборонных расходов, импортозамещение, пусть и вынужденное, а также инвестиции в инфраструктуру.

Потребительский спрос останется, скорее всего, подавленным, и это будет дополнительным фактором замедления инфляции. Другими причинами ее снижения будут относительно крепкий рубль, восстановление импорта, а также ограничения на экспорт продовольствия и, как следствие, давление на внутренние цены.

Основными рисками для российской экономики и рынков в 2023 году будут ход СВО и динамика отношений с дружественными странами. Серьезное ухудшение геополитического расклада для России будет означать не только сокращение экспортных доходов, что само по себе не страшно, но и проблемы с импортом важных товаров, оборудования и технологий. Без этого сценарий восстановительного роста в 2023 году становится весьма иллюзорным.

Если исходить из сценария сохранения жесткой конфронтации РФ и Запада, продолжения СВО, то российская экономика останется под прессом санкций. Ожидания потребителей будут пессимистичными. Это негативно скажется на спросе. Также есть риск, что санкции приведут к снижению экспорта. Могут быть и проблемы с некоторым дефицитом трудовых ресурсов, например в случае необходимости новых волн мобилизации.

Расходы бюджета в 2023 году вырастут, причем как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП. Это создает сильный фискальный стимул, главным бенефициаром которого станут оборонная промышленность и смежные отрасли. Также стоит ожидать значительных расходов на инфраструктуру, в том числе на присоединенных территориях. Все это поддержит внутренний спрос на металлопродукцию, химию и нефтехимию, стройматериалы.

Несмотря на выстраивание альтернативных каналов поставок, отношение к импорту серьезно изменилось. Он более не рассматривается как надежный источник необходимых товаров, комплектующих или оборудования. Следовательно, импортозамещение продолжит расширяться, причем даже скромные масштабы приведут к заметному вкладу в ВВП. К тому же не стоит забывать про восстановление инфраструктуры в новых субъектах, а также их интеграцию в экономику РФ.

Пессимизм потребителей вместе со стабильным рублем позволяет помимо прочего рассчитывать на низкую инфляцию в 2023 году, что позволит еще и смягчить монетарную политику.

На этом фоне следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, а значит, и доходностей облигаций. Постепенное восстановление ликвидности на долговом рынке также будет способствовать положительной переоценке бумаг. Поэтому ожидания от рынка рублевых облигаций достаточно высокие, как и от инструментов денежного рынка. Последнее связано с консерватизмом ЦБ РФ, который не торопится снижать ставки вслед за инфляцией.

Российский рынок акций выглядит привлекательным с точки зрения низких оценок, но одновременно достаточно рисковым, исходя из новостного фона и вариантов развития событий. Они включают в себя возможные изменения налогового режима, вопросы выплаты дивидендов, да и базовые макроэкономические риски сейчас явно повышенные.

Автор — директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал»

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