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Политолог оценил планы Киева представить проект резолюции о трибунале против РФ

Политолог Коньков: Киев планирует представить ГА ООН проект резолюции о трибунале против РФ «для красного словца»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Украина планирует представить на рассмотрение Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о создании специального трибунала против России «для красного словца». Об этом 13 января «Известиям» сказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Он отметил, что весь прошлый год ГА ООН использовалась не по назначению.

«Генассамблея ООН принимает много разных резолюций, которые характеризуют барометр отношения в мире к ключевым проблемам. Такого рода резолюции не носят обязательный характер в силу самой структуры ООН, которая, исходя из своего устава, принимает решения в первую очередь через систему Совета Безопасности», — сказал эксперт.

Коньков напомнил, что у России в СБ ООН есть возможность наложить вето на любой документ, поэтому для украинской тематики Запад избрал формат Генассамблеи.

«Там, по признанию многих дипломатов, Запад занимается откровенным шантажом и выкручиванием рук по отношению в первую очередь к малым странам, для которых тема Украины вообще не стоит на повестке. При помощи торга, принуждения малые страны голосуют по тем вопросам, которые имеют серьезный информационный потенциал», — сказал он.

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Предложение Украиной проекта для Генассамблеи ООН служит маркером того, что это именно политическая, сугубо информационная задача, подчеркнул собеседник «Известий».

«Потому что если бы действительно было желание каким-то образом реализовать потенциал ООН для принятия важных решений, то был бы задействован Совбез ООН. То, что Украина пытается вносить проекты на рассмотрение в ГА ООН, — это понятно, что делается для красного словца. Для того чтобы лишний раз на трибуне продемонстрировать какие-то тезисы, оторванные от реальности и никак не решающие стоящие перед Украиной проблемы», — заключил Коньков.

О том, что Киев в этом году представит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о создании специального трибунала против РФ, накануне рассказала замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

В декабре пресс-служба МИД Франции сообщила о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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