В МИД Венгрии выступили против железного занавеса между Востоком и Западом

Власти Венгрии выступают против формирования железного занавеса между Востоком и Западом и начала новой холодной войны. Такую позицию 13 января выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

«Мы из-за географического положения всегда считали сотрудничество Европы и Азии важным. Евроазиатская модель экономического сотрудничества всегда представляла важную основу для динамичного экономического развития Венгрии и всей Европы <…> Мы, венгры, здесь, в Центральной Европе, не хотим новой холодной войны, не хотим нового железного занавеса, не хотим долговременной конфронтации между Востоком и Западом, не хотим изоляции Востока и Запада», — подчеркнул он.

Сийярто отметил, что из-за развернувшегося на территории Украины конфликта стали невозможными некоторые маршруты поставок, что, в свою очередь, подводит к необходимости создавать новые маршруты поставок для поддержания текущей экономической модели.

«В то же время реальность такова, какова она есть, и это сейчас повышает ценность сотрудничества между Европой и центральноазиатским регионом, поскольку из этого сотрудничества могут появиться новые транспортные маршруты и экономические партнерства, позволяющие сохранить определенный аспект существующей экономической модели сотрудничества Востока с Западом, что, в свою очередь, может помочь Европе избежать экономического краха», — резюмировал глава МИДа Венгрии.

Министр также призвал лидеров государств признать факт того, что страны Востока являются двигателем крупных мировых экономических изменений и не отрицать сращивание экономик Запада и Китая.

Ранее, 28 декабря 2022 года, советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил о том, что Венгрия планирует в 2023 году поставить перед властями Евросоюза (ЕС) вопрос о пересмотре антироссийских санкций. По словам советника, Венгрия призывает ЕС к обсуждению этого вопроса. Он добавил, что в стране с середины октября до середины декабря прошли национальные консультации по вопросу о санкциях, которые укрепят позиции правительства страны на переговорах с Брюсселем.

До этого, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. По словам Орбана, существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии. При этом он призвал не отделять российскую экономику от Европы.

18 декабря Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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