Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Неустойчивые погодные условия ожидаются на территории Карелии. Сотрудники ГИБДД просят водителей сохранять осторожность на дорогах.

По данным синоптиков, в республике ожидается мокрый снег. Обильные осадки вероятны в южных районах, пишет ИА «Карелinform». Температура будет колебаться около 0 градусов.

Водителей просят учитывать состояние дороги и видимости при выборе скорости движения.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Скорость ветра в выходные будет достигать 25–27 м/с. Температура воздуха опустится до –25 градусов.