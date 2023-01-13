Тюменские власти выделят 30 млн рублей на ремонт кремля в Тобольске

В Тюменской области реализуют проект по сохранению кремля в Тобольске. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей. Средства пойдут на проектные и изыскательские работы по укреплению склонов Троицкого мыса.

Условия торгов размещены на портале госзакупок. Подрядчику предстоит до конца декабря разработать комплекс сооружений, которые бы защищали от негативного воздействия дождевых вод и оползневых явлений. Необходимо также определить мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду в процессе строительства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 января. Выбор подрядчика запланирован на 19 января, сообщает «Наш город».

Ранее, в феврале 2022 года, на главной «жемчужине» Сибири, Тобольском кремле, нашли трещины. Их заметил местный журналист Вадим Калина и отправил соответствующий запрос руководству музея.