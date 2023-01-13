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Dongfeng представил в Китае компактный электромобиль Nano Box

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Фото: Dongfeng
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Компания Dongfeng EV New Energy (сокращенно Dongfeng EV) официально представила в Китае сразу три варианта компактного электрокара Nano Box. Об этом 13 января сообщило издание Carnewschina.

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Издание отметило, что автомобиль был первоначально разработан Renault и назывался Renault Kwid. Электрическая версия машины называется Renault City K-ZE, машину производит в Китае компания Dongfeng-Renault (электрокар экспортировался в Европу как Dacia Spring).

Для домашнего рынка предприятие поставляет машины на электротяге. Машина представлена в трех вариантах, которые различаются типом заряда тяговой батареи. Электрокары оснащены электромотором мощностью 45 л.с. (крутящий момент 125 Нм). Этого компактному электрокару вполне хватает (размеры автомобиля составляют 3732/1579/1515 мм при колесной базе 2423 мм). В Dongfeng утверждают, что время разгона машины от 0 до 50 км/ч составляет 6 с.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор от компании CATL емкостью 15,97 кВт/ч обеспечивает запас хода на одном заряде в 201 км. Издание отметило, что модель начального уровня поддерживает только медленную зарядку. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, требуется три часа. Два других варианта поддерживают быструю зарядку. Полностью зарядить аккумулятор получится менее чем за час.

По итогам 2022 года самой популярной китайской маркой в России стала Chery. Жители РФ стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда. На втором месте оказалась продукция бренда Haval: 34,1 тыс. авто. На третьем — Geely: 26,7 тыс. штук. Эксперты уточнили, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в 2022 году. «Автостат» отметил, что в минувшем году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей: было куплено 121,8 тыс. новых легковых машин китайских брендов.

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