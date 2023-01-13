Десятки домов в иркутском поселке остались без воды из-за аварии

В поселке Балаганск Иркутской области десятки домов остались без воды. Причина — коммунальная авария. В населенном пункте ввели режим повышенной готовности.

Прорыв трубопровода произошел накануне, 12 января. Без холодной воды остались 78 домов, в которых проживают 234 человека, а также детский сад, уточнили ИА IrkutskMedia в региональном правительстве.

Организован подвоз воды, коммунальные службы обещают устранить аварию 14 января. Специалисты ведут отогрев и выемку грунта. Место, где произошел прорыв трубы, они уже определили. Ситуацию контролируют губернатор и правительство региона.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались жители нескольких домов в –37 градусов мороза.